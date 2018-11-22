23 – 24 Kasım’da Modanisa’da büyük indirim: Bereketli Hafta Sonu kampanyası

Modanisa’nın her yıl “bereketli haftasonu” mottosuyla başlayan büyük indirim kampanyası bu 23 – 24 Kasım tarihlerinde yapılacak. İki gün boyunca www.modanisa.com adresinden alışveriş yapanlar pek çok üründe yüzde 50 indirim avantajına sahip olacak.

Türkiye’den 650 üreticinin ürününü dünyaya açan Modanisa.com’un “bereketli haftasonu”nda, indirime girecek ürünler arasında şık ve zarif kesimlerin yanı sıra, rahat, bol kesim pantolonlar, yüksek bel etekler ve dik yaka kazaklar da bulunuyor. Modanisa’nın sonbahar-kış koleksiyonunun en güzel parçalarının da yer aldığı indirim günlerinde müşteriler, Refka, Alia, Benin, LC Waikiki, FD Sports, Kuaybe,Gider, Makbush, Everyday Basic, Tavin, Mayovera, Ginezza, Bambi Ayakkabı gibi markaların ürünlerini de yüzde 50 indirimle satın alma imkanı yakalayacak.

Şık giyinmeyi seven, sezon trendlerini yakından takip eden kadınların en önemli alışveriş adresi olan Modanisa, her yıl aynı dönemde en avantajlı indirim kampanyalarından birini düzenliyor. Farklı stil ve kategorilerden rahatça seçim yapabilecek olan Modanisa müşterileri, iş ve ofis hayatı, davetler, özel günler ve gündelik hayat için elbiseler, başörtüsü ve şallar yanı sıra spor kıyafetler, çantalar, ayakkabılar, mücevherler ve kozmetik gibi tamamlayıcı ürünleri de indirimli temin edebilecek. Modanisa ayrıca, tüm müşterilerini mutlu etmek için geniş bir beden yelpazesi sunuyor.