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224 Mehmetçik törenle Suriye’ye uğurlandı

Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatları ile Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde görevlendirilmek üzere 224 asker bölgeye gönderilmeden önce Gaziantep'e uğurlandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:28
224 Mehmetçik törenle Suriye’ye uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatları ile Suriye’de güvenli hale getirilen bazı bölgelerde görevlendirilmek üzere 224 asker Gaziantep’e uğurlandı.

Bingöl 49. Komando Tugayı’nda görevli 224 askerin Suriye'ye gönderilmesi dolayısıyla Bingöl Havalimanı'nda tören düzenlendi.

''MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK''

Bingöl Valisi Ali Mantı, yaptığı açıklamada, 224 kahramanı Suriye’ye göndereceklerini söyledi.

Askerlerin sağ salim gidip dönmesi temennisinde bulunan Mantı, "Devletimiz, ülkemizi ve milletimizi, namusumuzu korumak için her türlü fedakarlığı yapıyor. Ülkenin her yerinde, gerek içeride gerek dışarıda ülkemiz ve devletimiz güçlü bir şekilde, kararlılıkla her türlü terör örgütlerinin üzerine gidiyor ve gitmeye de devam edecek. Vatanımız, bayrağımız, dinimiz ve devletimiz için bundan sonra da mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Bu kararlılık içerisinde 224 kahramanımızı, gözlerinde azim, cesaret ve kararlılık var, gönderiyoruz. Allah yollarını açık etsin." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTILAR

Arkadaşlarıyla vedalaşan askerler, daha sonra uçakla yola çıktı.

İlk olarak Gaziantep'e gidecek askerler, daha sonra Suriye'de güvenli hale getirilen bölgelerde görev alacak.

Askerlerle birlikte mayın arama köpeği "Zona" da görev yapacak.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:28
  1. Gaziantep
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Fırat Kalkanı
  4. Zeytindalı Harekatları
  5. Suriye
  6. Bingöl 49. Komando Tugayı
  7. Bingöl Havalimanı
  8. Bingöl Valisi Ali Mantı
  9. Zona

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