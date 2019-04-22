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Seçim 2019 Sayfası

22.04.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

22 Nisan 2019 Pazartesi 06:55
22.04.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوا كَث۪يراً مِنَ الظَّنِّۘ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاًۜ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُۜ وَاتَّقُوا اللّٰهَۜ اِنَّ اللّٰهَ تَـوَّابٌ رَح۪يمٌ 

"Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır.

 Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz!

 Allah’a itaatsizlikten de sakının. 

 Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur." 

(Hucurat Suresi, âyet:12)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

“Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur.”

(Tirmizî, Kıyamet, 26)

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 06:55
  1. 22.04.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. hucurat 12
  3. gıybet
  4. ölü eti
  5. zan
  6. kabir
  7. cennet bahçesi
  8. Kabir cehennem çukuru

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