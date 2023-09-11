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Ekonomi 220 marka İstanbul'a gelecek! Ticaretin "kimyasını" değiştirecekler
Ekonomi

220 marka İstanbul'a gelecek! Ticaretin "kimyasını" değiştirecekler

Yeniakit Publisher
2023-09-11 17:35:00 - 2023-09-11 17:35:47
220 marka İstanbul'a gelecek! Ticaretin "kimyasını" değiştirecekler

Dünya kimya sektörü İstanbul'da buluşurken eş zamanlı açılacak 4 fuarda 220 marka ve 10 bini aşkın ziyaretçinin buluşma noktası olacak. Peki fuarda hangi ürünler sergilenecek?

Uluslararası fuarcılık  alanında Türkiye  etkinlik alanını genişletmeye devam ederken yeni organizasyonlarla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. İstanbul ise şehir bazlı fuarcılıkta zirvedeki yerini koruyor.

İstanbul şimdi yeni bir etkinliğe ev sahipliğine hazırlanıyor...

Dünya kimya sektörü İstanbul'da buluşurken eş zamanlı açılacak 4 fuarda 220 marka ve 10 bini aşkın ziyaretçinin buluşma noktası olacak...

8.Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı, 6.Uluslararası Kompozit Hammaddeleri, Yarı Mamülleri, Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, Yapıştırıcı ve Yapıştırma Teknolojileri Fuarı ve Teknik Köpük Endüstrisi ve Teknolojileri Fuarları İstanbul Fuar Merkezi’nde 4-6 Ekim 2023 tarihlerinde eşzamanlı açılıyor. Artkim Fuarcılık tarafından açılacak fuarlarda sektörlerinde lider 220 firma ve firma temsilciliği yerlerini alacak. Fuarları, 3 gün boyunca 10 binden fazla sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Hangi ürünler nasıl sergilenecek?

Etkenlikte poliüretan endüstrisinin lider firmaları bir araya gelecek.Hemen her sektörde kullanımı bulunan kompozit hammaddeleri ile üretilen ürünlerin günlük yaşamdaki kullanımları da görülebilecek.
Yapıştırıcı sektörü gerek endüstride gerekse günlük yaşamda insanların ihtiyacı olan, çeşitli kimyasallar kullanılarak üretilen tüm yapıştırıcı ürünleri kapsıyor.
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Son teknoloji vitrine çıkıyor

Otomotiv, mobilya, inşaat, yatak, spor, eğlence, ambalaj, medikal üretim süreçlerinin en önemli girdilerinden biri olan teknik köpük sektörü, Foam Eurasia 2023 fuarında en son teknolojilerini sergileyecek.
Foam Eurasia, tüm köpük tedarik zincirinin yanı sıra teknik köpük ürünleri ve teknolojileri üreticileri, hammadde ve yardımcı ürünleri ve alıcıları için Türkiye ve MENA bölgesinin en önemli ihtisas ticari fuarı konumunda.

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