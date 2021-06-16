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Siyaset 22 yıldır bitmeyen kin! CHP'liler annesini, İYİ Partililer kızını hedef aldı
Siyaset

22 yıldır bitmeyen kin! CHP'liler annesini, İYİ Partililer kızını hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinde, Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab'ın tercümanlık yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, Abushanab'ın tercümanlık yapmasını hazmedemedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 16:30:00 - 2021-06-16 16:53:42
22 yıldır bitmeyen kin! CHP'liler annesini, İYİ Partililer kızını hedef aldı

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Zirvesi kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan’a, TBMM'den başörtülü olduğu için kovulan Merve Kavakcı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab tercümanlık yaptı.

Annesi başörtülü olduğu için Meclis'ten kovulan Abushanab'ın, başındaki örtüsüyle Erdoğan'ın yanında hazır bulunması, Türkiye'nin kılık kıyafet özgürlüğünde ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.

Ancak bu durum, muhalefeti çileden çıkardı. Özgürlükçü geçinip AK Parti'nin insan hakları ihlali yaptığını ileri süren muhalefetin, kılık kıyafet konusunda Türkiye'de ilk defa tam serbestlik getiren Erdoğan'ı hedef alması dikkatlerden kaçmadı. İkiyüzlü muhalefet, 22 yıl önce Merve Kavakçı'ya yaptıkları linci bu kez sosyal medyadan Abushanab için yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Erdoğan’ın tercümanı..! Biden ile konuştuklarının mahremiyeti konusunda kimseye güvenemediklerinden tercüme yetenekleri ve gündemdeki konulara hakimiyeti şüpheli, ancak aidiyetinden emin oldukları bir kişiyi (tercüman demek zor) tercih etmişler… Merve Kavakçı’nın kızı..!" ifadelerini kullanarak hazımsızlığını gözler önüne serdi.

Merve Kavakçı’nın kızı kimdir? Fatima Abushanab kimdir? Fatima Abushanab nereden mezun oldu?
Merve Kavakçı’nın kızı kimdir? Fatima Abushanab kimdir? Fatima Abushanab nereden mezun oldu?

Biyografi

Merve Kavakçı’nın kızı kimdir? Fatima Abushanab kimdir? Fatima Abushanab nereden mezun oldu?

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