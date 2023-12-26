  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 22 yaşındaki gencin feci ölümü
Yerel

22 yaşındaki gencin feci ölümü

Yeniakit Publisher
2023-12-26 10:16:00 -
22 yaşındaki gencin feci ölümü

Afyonkarahisar'da 22 yaşındaki genç sokakta bıçaklandı, kaldırıldığı hastanede öldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Adnan Menderes Bulvarı’nda dün gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı iki şahıs arasında çıkan kavgada 22 yaşındaki Asım Kara bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 22 yaşındaki Asım Kara, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis başlattığı arama sonucunda olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Baba-oğul kavgasını ayırmaya çalışan 3 kişi bıçaklandı
Baba-oğul kavgasını ayırmaya çalışan 3 kişi bıçaklandı

Yerel

Baba-oğul kavgasını ayırmaya çalışan 3 kişi bıçaklandı

Dünya onu bu görüntülerle tanımıştı! Bıçaklandı
Dünya onu bu görüntülerle tanımıştı! Bıçaklandı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya onu bu görüntülerle tanımıştı! Bıçaklandı

Şişede durduğu gibi durmuyor! Önce bıçaklandı sonra horlayarak uykuya daldı
Şişede durduğu gibi durmuyor! Önce bıçaklandı sonra horlayarak uykuya daldı

Yaşam

Şişede durduğu gibi durmuyor! Önce bıçaklandı sonra horlayarak uykuya daldı

‘Oğlum kenardan git’ dedi, 5 yerinden bıçaklandı
‘Oğlum kenardan git’ dedi, 5 yerinden bıçaklandı

Aktüel

‘Oğlum kenardan git’ dedi, 5 yerinden bıçaklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23