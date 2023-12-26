22 yaşındaki gencin feci ölümü
Afyonkarahisar'da 22 yaşındaki genç sokakta bıçaklandı, kaldırıldığı hastanede öldü.
Edinilen bilgilere göre, olay Adnan Menderes Bulvarı’nda dün gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı iki şahıs arasında çıkan kavgada 22 yaşındaki Asım Kara bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 22 yaşındaki Asım Kara, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis başlattığı arama sonucunda olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.