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Gündem 22 yaşındaki genç denizde kayboldu
Gündem

22 yaşındaki genç denizde kayboldu

Yeniakit Publisher
2024-06-22 08:02:00 -
22 yaşındaki genç denizde kayboldu

Samsun’da 22 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde kayboldu. Ekipler dalgıçlarla deniz altından, botlarla ve helikopterle de suyun üzerinden Cihan Yılmaz’ı bulmak için çalışma başlattı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan memleketi Terme’ye gelen Cihan Yılmaz (22), 2 arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi.

Diğer 2 kişinin de boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine denizden çıkan arkadaşları, Cihan Yılmaz’ın dalgalar arasında kaybolduğunu fark ettiler.

Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler dalgıçlarla deniz altından, botlarla ve helikopterle de suyun üzerinden Cihan Yılmaz’ı bulmak için çalışma başlattı.

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