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İSLAM 22 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-07-22 05:33:00 - 2023-07-22 05:35:00
22 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize (22 Temmuz 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفٖيهَا نُعٖيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Sizi ondan (topraktan) yarattık, (ölümünüzle) yine ona döndüreceğiz ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız."

(Tâhâ Suresi - 55)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Âyette Kur’an’ın değişik vesilelerle dikkat çektiği bir hususa, insanın topraktan geldiği yine oraya döndürüleceği, sonra da oradan tekrar hayata kavuşturulacağı yani öldükten sonra diriltileceği gerçeği hatırlatılmaktadır.

Bazı kimselerce reenkarnasyon iddiasını güçlendirmek için bu ve benzeri âyetlerden de destek alınmaya çalışılmaktadır. Ancak bu isabetli değildir (bu konuda bk. Bakara 2/28).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 


 
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ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

وعنه قال : قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : « إِنَّ اللَّه لَيَرضي عن الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكلَةَ، فَيحْمَدُهُ عليها ، أَوْ يَشْربَ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمدُهُ عَليها » رواه مسلم. 

“Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten sonra hamdetmesinden, bir şey içtikten sonra hamdetmesinden hoşnut olur.”

Kaynak: Müslim, Zikir 89. Ayrıca bk. Tirmizî, Et’ime 18

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