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Korona Virüs 22 Nisan koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

22 Nisan koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 22 Nisan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 3 bin 128'i semptomatik olmak üzere 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Toplam vefat sayısı ise 354 artışla 37 bin 329'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 19:11:00 - 2021-04-22 19:17:44
22 Nisan koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3128'i semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 354 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 329'a, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 501 bin 382'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 65 bin 593 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi. Toplam test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 463 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Vaka ve vefat sayıları düne göre azaldı

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 362 kişi hayatını kaybederken, 2932'si semptomatik olmak üzere 61 bin 967 yeni vaka tespit edilmişti.

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