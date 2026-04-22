22 Nisan 2024: Hasan Kılıç Hocaefendi'nin vefatı (Mahmut Ustaosmanoğlu’nun Vekili)

Hasan Kılıç efendi, 1930’da (veya 1929) Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. Hıfzını, Şur diye de bilinen, Çaykara’nın Şahinkaya Köyü’nde, Hâfız Habeş ve oğlu Hâfız Mahbub Efendi’nin riyâsetinde dokuz yaşında ikmâl etti.



Arapça ve İslâmî ilimler tedrisatına, Lekur Hoca olarak bilinen Muhammed Hanefi Kutluoğlu Hoca Efendi’nin rahle-i tedrisatında başladı. Daha sonra, Mahmud Efendi Hazretlerinin de eniştesi ve İslâmî ilimleri tahsil edip icazet aldığı hocası Çalekli Hacı Dursun Efendinin Trabzon’un Of ilçesindeki medresesinde tamamlayıp icazet aldı.







Hasan Kılıç Efendi, Mahmud Efendi Hazretleriyle Hacı Dursun Efendinin medresesinde tanıştı.

Askerlik vazifesine Mahmud Hazretleriyle aynı dönemde başlayan ve askerliğini Bursa’da tamamlayan Hasan Kılıç Efendi, vatanî görevini Bandırma’dan sonra İstanbul Davutpaşa kışlasında tamamlayan Mahmud Efendi Hazretleriyle irtibatları askerlik döneminde de sürdü, birbirleriyle mektuplaştılar. Mahmud Efendi, bir mektubunda Ali Haydar Efendi Hazretleriyle tanıştığını belirtmesi ve ondan bahsetmesi üzerine Hasan Kılıç Efendinin gönlünde muhabbet ve ilgi hâsıl oldu. 1954 yılında askerlik vazifesini tamamladıktan sonra Bursa ili Muradiye/Azapbey Camii’nde imam-hatiplik görevine başladı. Burada altı ay imam-hatiplik yaptı.







Mahmud Efendi Hazretlerinin daveti üzerine İstanbul’a gelen Hasan Kılıç Efendi, Mahmud Efendi ve merhûm İhsan Efendi Hocayla beraber Ali Haydar Efendi Hazretlerini ziyaretle ona intisap etti. Mahmud Efendinin İsmailağa Taşmedrese’de ders okuttuğunu öğrenmesi üzerine, ona yakın olup istifade etmek niyetiyle İstanbul’a gelmek için müftülüğe başvurdu.







Aynı sene İstanbul’a tayin olarak Fatih’te Kumrulu Mescid Camii’nde imamlık vazifesine başladı. Mahmud Efendi Hazretlerinin ilmî ve hayrî alanda faaliyetleri idare etmek üzere tayin ettiği heyetin başkanı olarak hizmetlere riyaset eden Hasan Kılıç Efendi, Mahmud Efendi Hazretlerinin âhirete irtihâlinin ardından tarîkat ve irşâd vazifelerini îfâ etmek üzere onun halifesi olarak hizmetlerini sürdürdü.







Hasan Kılıç Efendi, Mahmud Efendi Hazretleri’nin âhirete irtihâlinin ardından iki yıla yakın bir süre irşâd hizmetinde bulunduktan sonra 22 Nisan 2024 Pazartesi günü âhirete irtihâl etti ve milyonu aşkın cemaatin duâlarıyla Sakızağacı Şehidliği’ne, Ali Haydar Efendi Hazretleri ve Mahmud Efendi Hazretlerinin hemen yakınındaki kabre defnedildi.