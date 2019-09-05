0553 313 94 23

22 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 22 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:01
22 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 22 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma düzenlendi. Çalışmada, İ.Ç., A.A., S.A., H.G., M.M., H.S., S.K., M.Ç., K.K., I.B., Ş.A., H.Y., Ö.B., N.D., Ş.İ., H.B., Y.B.,M.G., Y.B., Y.T., B.K., Ç.K. ve E.B.’ye işlem yapıldı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında;1 parça halinde toplamda 2.50 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 7 parça halinde toplamda 4.76 gram Metamfetamin maddesi, 2 Adet Lyrica Hap, 1 Adet Hassas Terazi ve 1 adet Tabanca ele geçirildi.


Yakalanan 20 şahsa ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan, yakalanan 2 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Ayrıca, bir şahsın aranması olduğundan dolayı Asayiş Şube MüdürlüğüAranan Şahıslara Büro Amirliğine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyada yapılan ’Salgın’ haberlerine İl Sağlık Müdürlüğü’nden yalanlama
    1. Sosyal medyada yapılan ’Salgın’..
    2. Bebek sahibi olmak isteyen diyabetik..
    3. Okullarda kayıt parası var mı?
    4. Kayseri Şehir Hastanesi İşitme Tarama..
    5. Erzurum’un Bânisi Kanûnî’yi anlamak..
    6. İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
    7. (Özel) AFAD ekipleri oluşabilecek her..
    8. Çocukları PKK tarafından kaçırılmıştı,..
    9. Yaylalarda dönüş hazırlığı başladı
    10. Döşemealtı’nda okullara tamir, bakım..
    11. Okullar yeni döneme hazırlanıyor
    12. Uşak Üniversitesi DTS Merkezi yeni bir..
    13. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Lise ve..
    14. Yemen hükümetinden diyolog mesajı!
    15. Milli Eğitim Bakanı Selçuk:..
    16. Fibromiyalji nedir? Belirtileri..
    17. İlk ders zili öncesi sürücülere uyarı
    18. Başkent suyu ASKİ güvencesinde
    19. Çiçek saksılarının dibine buz..
    20. Muslera'dan Volkan Demirel'e destek..
    21. Kadın hasta, kadın doktoru darp etti
    22. (özel) Türkiye’nin ’amazonu’ havadan..
    23. Enez Uluslararası Açık Satranç..
    24. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Ara..
    25. Büyüleyenspor Transfere Devem Ediyor
    26. Evlat nöbeti büyüyor! İsyan eden..
    27. 70’inden sonra evlat katili oldu
    28. Bir aile ölümden döndü
    29. Antalya'da 29 gündür kayıp olan adam..
    30. Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!