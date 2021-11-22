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Sağlık 22 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç vaka var?
Sağlık

22 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç vaka var?

Bugün kaç kişi koronavirüsten öldü? Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Sağlık Bakanlığı 22 Kasım'a ait vaka tablosunu paylaştı. Peki, bugün kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 21:41:00 -
22 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç vaka var?

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 22 Kasım 2021'e ait verileri paylaştı. Peki, bugün kaç vaka var?

22 Kasım koronavirüs tablosu | Bugün kaç vaka var?

Son 24 saatte 361 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 935 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,70, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,33 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 473 bin 872 doza yükseldi.

18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun" ifadelerini kullandı.

 

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