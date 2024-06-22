22 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





(36) وَالَّذٖينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَاؕ كَذٰلِكَ نَجْزٖي كُلَّ كَفُورٍۚ

(37) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فٖيهَاۚ رَبَّـنَٓا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذٖي كُنَّا نَعْمَلُؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فٖيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَٓاءَكُمُ النَّذٖيرُؕ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمٖينَ مِنْ نَصٖيرٍࣖ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(36) İnkâr edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler ne de onlar için cehennem azabı hafifletilir. İşte inkârcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız.



(37) Ve onlar orada, “Rabbimiz! Bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, iyi işler yapalım” diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım! Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur!

(Fâtır Suresi - 36-37) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:



Âhiret sahnelerine yer veren bu ve benzeri âyetlerde, dünyada iken yapılan uyarıları hafife alan inkârcıların kötü âkıbetle karşılaştıklarında kendilerine yeni bir fırsat verilmesi için çırpınmaları tasvir edilir ve bu feryatların hiçbir yarar sağlamayacağı vurgulanır (ayrıca bk. Mü’minûn 23/107-108).

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Yolu Cilt: 4 Sayfa: 468

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Allah Tealâ rahmetini yüz parçaya ayırdı.

Doksan dokuzunu kendi yanında tuttu, bir parçasını ise yeryüzüne indirdi.

İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler.

Hatta kısrak (emzirirken) yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.”



Kaynak: Buhâri, Edeb, 19; Müslim, Tevbe 21







GÜNÜN SÖZÜ:





