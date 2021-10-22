22 Ekim koronavirüs tablosu | 22 Ekim kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Koronavirüs salgının son zamanlarda vaka oranı bir hayli arttı. Bu sebeple vatandaşlar rakamları daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç yeni korona vakası var?

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Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Vakaların açıklanmasıyla birlikte sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca paylaşımında, “1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.