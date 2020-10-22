22 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 22 Ekim "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 71 artarak 9 bin 584'e yükseldi. 2102 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 355 bin 528'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 581 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 310 bin 27 oldu. Son 24 saatte 117 bin 198 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 581, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 5,6 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin" ifadelerini kullandı.