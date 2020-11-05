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Ekonomi 22 ayar bilezik fiyatı! Bilezik ne kadar?
Ekonomi

22 ayar bilezik fiyatı! Bilezik ne kadar?

Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatı! Bilezik ne kadar? Altın fiyatları yükseliş devam ederken 22 ayar bilezik fiyatları da merak ediliyor. İşte güncel altın fiyatına göre 22 ayar bilezik fiyatı...

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:59:00 -
22 ayar bilezik fiyatı! Bilezik ne kadar?

Son dönemde gram fiyatının da 500 TL'nin üzerinde seyretmesiyle beraber uzun süredir büyük rağbet gören sarı metalin yatırımcıları da yaşanan bu gelişmelerle yatırımlarını yönlendiriyor. Bu kapsamda gün içerisinde "22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. İşte 5 Kasım altın fiyatları...

22 ayar bilezik fiyatı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 artışla 524,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 848,00 lira, Cumhuriyet altını 3.473,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,96 yükselişle 524,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 518,80 519,00 523,80 524,00

Cumhuriyet Ata Lira 3.419,00 3.440,00 3.452,00 3.473,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 473,15 477,15 477,70 481,70

Lira(Tam) Ziynet 3.341,00 3.361,00 3.373,00 3.393,00

Yarım Ziynet 1.670,00 1.680,00 1.687,00 1.697,00

Çeyrek Ziynet 835,00 840,00 843,00 848,00

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