22 Ağustos 1992: Selami Yurdan'ın vefatı (Bosna Şehidi)
Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Bosna Şehidimiz Selami Yurdan'ı hayırla yâd ediyoruz.
Ağrı’nın Patnos ilçesinde 1966 yılında dünyaya gelen Yurdan, aslen Bitlis’in Yako köyünden olup, 6 kardeşten 3’üncüsüdür. İlkokulu Patnos’ta okuyan Yurdan, 1978 yılında ailesiyle beraber İstanbul’a taşınır. Önce Küçükçekmece’nin Kanarya semtinde, ardından da 1980 yılında Fatih ilçesine yerleşirler. Fatih’e yerleşmelerinin akabinde 12 Eylül darbesi gerçekleşir.
İstanbul’da ticaretle uğraşmasının yanı sıra İslam ümmetinin birlik ve beraberliği için çalışmalarını ihmal etmeyen Yurdan, Bosnalı Müslümanlarla Sırplar arasında başlayan savaşa katılmak üzere Bosna’ya gider. Yurdan, 22 Ağustos 1992 tarihinde çok arzuladığı şehitlik makamına ulaşır.