21'lik Rıdvan gitti, 28'lik sol bek geliyor!

Beşiktaş sol bek transferinde Premier Lig ekiplerinden West Ham'da oynayan Arthur Masuaku'da mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş 21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrası sol bek hamlesini yaptı, West Ham'dan Arthur Masuaku transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar'ın satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralayacağı 28 yaşındaki oyuncu hafta içinde İstanbul'a gelip Kartal'a imza atacak.

Sol bek için ilk olarak İsveç ekibi Hammarby'den Jeahze'yi gündemine alan Siyah-Beyazlılar, Iraklı oyuncu gelmek istemesine rağmen kulübünü ikna edememişti. Kartal'ın 1.4 milyon Euro'luk teklifine karşın İsveç takımı 1.9 milyon Euro'dan aşağıya inmeyince Beşiktaş alternatif isimleri değerlendirmeye almıştı.

Ismael alınmasını istedi

Çalışmalar sürerken gündeme gelen bir diğer isim de İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'dan Arthur Masuaku olmuştu. Teknik direktör Valerien Ismael'in de onay verdiği 28 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bekte Siyah-Beyazlı yönetim sonunda hedefine ulaştı.

West Ham'ın bonservis pazarlığını 5 milyon Euro'dan açması üzerine Masuaku'yu kiralamak için teklif yapan Beşiktaş, İngiliz ekibini ikna etmeyi başardı. West Ham 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktı. Masuaku'nun hafta içinde İstanbul'a geleceği ve Siyah-Beyazlı takıma imza atacağı öğrenildi. Demokratik Kongolu oyuncu geçen sezon West Ham'da 13 Premier Lig maçına çıktı ve 1 gol attı.



