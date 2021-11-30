  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 211 bin 600 lira sahte para! 3 kişi gözaltına aldı
Yerel

211 bin 600 lira sahte para! 3 kişi gözaltına aldı

Kars-Erzurum kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde takip ettikleri şüpheli aracı durdurdu. Ekiplerce araçta yapılan aramada 211 bin 600 lira sahte para ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 18:16:00 -
211 bin 600 lira sahte para! 3 kişi gözaltına aldı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, bir araçta 211 bin 600 lira sahte para ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte para getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, Kars-Erzurum kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde takip ettikleri şüpheli aracı durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 211 bin 600 lira sahte para ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan İ.N (48), Ö.A. (31) ve D.M.B. (28) gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Otomobilde 'bekle gör' dönemi başladı! 30 bin araç ilandan kaldırıldı
Otomotiv

Otomobilde 'bekle gör' dönemi başladı! 30 bin araç ilandan kaldırıldı

Koronavirüs pandemisi ve beraberinde gelen çip krizi nedeniyle otomobil üretiminin sekteye uğraması otomobil piyasasını hareketlendirdi. Uzm..
Bahçeli’den Yavaş’a: Bundan sonra dikkatli ol!
Siyaset

Bahçeli’den Yavaş’a: Bundan sonra dikkatli ol!

Devlet Bahçeli, Ankara'da Alparslan Türkeş anmasında çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutarak uyarılarda bulundu. Olayın Yavaş'ın elini..
'İdamlık' iki cani aynı yere alındı
Gündem

'İdamlık' iki cani aynı yere alındı

Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme'nin ölümünden sorumlu tutulan dedesi Hasan Yağal ve samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay