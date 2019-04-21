21.04.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN:



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ "Gerçek şu ki o şeytanın, iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hâkimiyeti olamaz." (Nahl Suresi, âyet:98) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



(Not: Şeytan resmi temsilidir.)



(Not: Şeytan resmi temsilidir.) ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) "İyilik güzel huydur. Günah, vicdanını rahatsız eden, içinde sakladığın ve insanların duymasından hoşlanmadığın şeydir." (Müslim, Tirmizi)





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