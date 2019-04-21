21.04.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...21 Nisan 2019 Pazar 07:01
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
"Gerçek şu ki o şeytanın, iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hâkimiyeti olamaz."
(Nahl Suresi, âyet:98) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
(Not: Şeytan resmi temsilidir.)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"İyilik güzel huydur. Günah, vicdanını rahatsız eden, içinde sakladığın ve insanların duymasından hoşlanmadığın şeydir."
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