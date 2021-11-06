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Yerel 21 yıl sonra cinayeti itiraf etti!
Yerel

21 yıl sonra cinayeti itiraf etti!

Sakarya’da 52 yaşındaki İ.T. jandarmaya giderek 21 yıl önce husumetlisi olduğu A.B.'yi öldürdüğünü daha sonrada ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine cesedi arayan ekipler kemik parçalarına ulaşırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 17:21:00 -
21 yıl sonra cinayeti itiraf etti!

Serdivan ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki İ.T. (52), İlçe Jandarma Komutanlığına giderek 2000 yılında husumetlisi olduğu A.B.'yi öldürdüğünü daha sonrada ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. 21 yıl sonra gelen itirafın ardından şüpheli gözaltına alınırken ekipler, maktulün gömüldüğü bölgede kazı çalışması gerçekleştirdi.

Kemik kalıntıları bulundu

İş makinelerinin destek verdiği kazı çalışmasında şüphelinin tarif ettiği bölgede kemik parçaları bulundu. Ekipler, parçaları kimlik tespiti yapılması için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürdü. Katil şüphelisi ise jandarma merkezindeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan İ.T., ‘adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 yıl sonra gelen itiraf

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İfadesi alınan şüpheli İ.T., 2000 yılında A.B. isimli şahsı öldürdüğünü ve gömdüğünü beyan etmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, gerçekleştirilen yer gösterme, olay yeri inceleme ve kazı işlemleri neticesinde, insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ile bir kısım delillere ulaşılmış olup, şüpheli İ.T. bu aşamada sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘adam öldürme’ suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma bütün yönleriyle ve hassasiyetle sürdürülmektedir” denildi.

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