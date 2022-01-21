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Yerel 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası vardı! Çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı
Yerel

21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası vardı! Çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 18:24:00 -
21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası vardı! Çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi sınırları içerisinde gerçekleştirilen devriye görevi sırasında, “2313 Sayılı Kanuna Muhalefet, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti” suçlarından 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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