  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" jürisi belirlendi
Aktüel

"21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" jürisi belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:45:09 -
"21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" jürisi belirlendi

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilecek "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin belgesel ve fotoğraf yarışması jürisi belli oldu.

Bu yıl "Kent hafızası" yan temasıyla 25-27 Eylül'de düzenlenecek festivalin Ertuğrul Karslıoğlu başkanlığındaki "belgesel yarışması profesyonel" kategori jürisinde Andreas Treske, Eyüp Boz, Hakan Aytekin ve Murat Tolga Şen yer alacak.

"Belgesel yarışması" ön jürisinde ise Akif Kaya, Eren Uğur, Esra Bayhan, Göksel Tuzun, Mehmet Köprü ve Nesli Özalp Tuncer olacak.

Bahriye Kabadayı Dal başkanlığındaki "belgesel yarışması amatör" kategori jürisinde Fırat Sayıcı ve Şenol Çöm, Müjgan Özkan Taner başkanlığındaki "belgesel yarışması serbest" kategori jürisinde Abdurrahman Öner ile Özcan Gürbüz yer alacak.

Kağan Olguntürk başkanlığındaki "belgesel film yapım destek yarışması" jürisinde Semra Güzel Korver ve Aytekin Aytekin bulunacak.

Festivalin Hakan Öge başkanlığındaki "fotoğraf yarışması" jürisinde ise Cemil Belder, Hüseyin Karataş, Serdar Darendeliler ve Yusuf Sevinçli değerlendirme yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü
Dünya

Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşmeye ilişkin Filistinli grupların toplantısında yapılan eleştirilere tepki gö..
Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anır..
Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu
Spor

Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı anlaşmayla McDonald's milli takımların sponsoru oldu. Söz konusu sponsorluk anlaşması tepkileri..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı