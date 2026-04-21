21 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(١٣) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَاراًۚ

(١٤) وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَاراً



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(13) Ne oluyor size de Allah’ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz?

(14) Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır.



(Nûh Suresi, 71/13-14) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Müfessirlerin 13. âyetle ilgili değişik yorumlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:



a) Âyeti tevil etmeksizin zâhirî anlamına göre yapılan yorum: “Neden Allah’ın sevabını ummuyorsunuz (ve azabından korkmuyorsunuz)?”



b) Tercûne fiilini “önem vermek” anlamında te’vil ederek yapılan yorum: “Neden Allah’ın büyüklüğüne önem vermiyorsunuz?” Bu yorum, “Neden Allah’ın büyüklüğüne önem verip de azabından korkmuyorsunuz?” anlamına gelir.



c) Vakar kelimesini “imanın sonucu” anlamında te’vil ederek yapılan yorum: “Neden Allah’tan imanın sonucunu beklemiyorsunuz?” Yani iman edip iyi işler yaptığınız takdirde Allah’ın size sevap vereceğini neden kabul ve ümit etmiyorsunuz?



d) “Ne oluyor size de Allah’ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz!” Meâlde bu anlam tercih edilmiştir (bu yorumlar için bk. Şevkânî, V, 343; İbn Âşûr, XXIX, 199-200).

14. âyette sözü edilen yaratılış evrelerinden maksat ya ilk insanın topraktan başlayarak mükemmel insan haline gelinceye kadar geçirdiği aşamalardır veya sperm halinden itibaren gerek ana rahminde gerekse doğduktan sonra bedensel ve zihinsel olarak gelişimini tamamlayıncaya kadar geçirdiği aşamalardır (insanın yaratılış evreleri hakkında bilgi için bk. Hac 22/5; Müminûn 23/12-14).



Hz. Nûh, Allah’ın insanı aşama aşama yaratarak mükemmel bir varlık haline getirdiğini hatırlatıp insanın O’na minnettar olması, varlığını ve birliğini tanıyıp kulluk etmek suretiyle minnet ve şükrünü göstermesi gerektiğine işaret etmektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 466







