21 kg metamfetamin ele geçirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yabancı plakalı plakalı bir tırda 21 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çığlı Köyü Serbest Yol Kontrol Noktası'nda yabancı plakalı plakalı bir tırın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada, 44 paket halinde yaklaşık 21 bin 700 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Gündem
Esed ailesinin sabıkalı ferdi Lübnan’da kıskıvrak yakalandı! Beka Vadisi’nde uyuşturucu operasyonunda kelepçe vuruldu!
Gündem
Uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişme! Oyuncu Çağla Boz ve avukat Emek Emre hakkında karar verildi!