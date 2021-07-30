21 ilde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının ise devam ettiği yer aldı.

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Soma yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bölgede 14 arazözle soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Soma ilçesindeki Darkale Mahallesi yakınlarında dün gece 21.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın kısa sürede yayılmıştı.

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, ilk belirlemelere göre, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.