21 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





(٢٦٧) يَٓا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُٓوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّٓا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِࣕ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبٖيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذٖيهِ اِلَّٓا اَنْ تُغْمِضُوا فٖيهِؕ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمٖيدٌ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(267) Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin.



Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz âdi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın.



Bilin ki Allah zengindir, bütün iyilik ve güzellikler O’na mahsustur.

(Bakara Suresi) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



İnfak ve tasaddukun ne maksatla ve nasıl yapılması gerektiği açıklandıktan sonra sadaka olarak verilecek malın keyfiyetine geçilmiş; verilenin kötü ürün ve mallardan değil iyilerinden olması emredilmiştir. “İyisinden verme” emri tavsiye midir, yoksa bağlayıcı mıdır? Bu konuda farklı anlayışlar vardır. “Emir bağlayıcıdır” (vücûb ifade eder) diyenler buradaki sadakadan maksadın zekât olduğunu ileri sürmüşlerdir.



Buna göre zekât olarak verilecek mal kötü, kalitesiz, kıymetsiz olmayacak; iyi olacak, iyisinden seçilip verilecektir. “Bu âyette kastedilen sadaka ve infak, farz olan zekât değil, nâfile olan, sevap kazanmak üzere verilen sadakadır, yapılan malî yardımdır” diyenler ise emrin bağlayıcı değil tavsiye kabilinden olduğunu, “Böyle olması daha iyidir, daha çok ecir getirir” mânasına geldiğini ifade etmişlerdir.

Türkçe’ye “iyi, kaliteli” diye çevirdiğimiz ve buna göre yorumladığımız tayyib (çoğulu tayyibât) kelimesini, “helâl” mânasında anlayanlar da olmuştur. Kelimenin bu mânaya da ihtimali vardır. Ancak burada, mânalar arasında bir çelişki bulunmadığı için ikisini birden almaya ve “tayyibât”ı “helâllerinden ve iyilerinden” şeklinde anlamaya da bir engel yoktur.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 422

ALLAH RESULÜ'NDEN



“Her sabah yeryüzüne iki melek iner. Biri: -Ya Rabbi, infak edip iyilik edenin malının yerine yenisini ver, der. Diğeri de: -Ya Rab cimrilik edenin malını telef et, diye dua eder.” (Buhari, Müslim)



“Kişinin kendi malı hayır ve iyilikler yaparak infak edip önceden gönderdiği mallardır. Mirasçısının malı ise harcamayıp geriye bıraktığı menkul, gayri menkul her türlü maldır”. (Buhari)



“Ey Adem oğlu, infak et(malını hayır yolunda sarfet ki) sana da infak(Allah sana karşılığını hem bu dünyada ve hemde ahirette versin) olunsun.” (Buhari, Müslim)



"Sadaka vermede acele ediniz, zira bela sadakanın önüne geçemez" (Beyhaki)



GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN FOTOĞRAFI:









KISSADAN HİSSE:



ONUN GÖZÜNDEN AKAN BİR DAMLA GÖZ YAŞINA BİN DEFA KURBAN OLUN!



Karnı aç olduğu her halinden belli olan dilenci bir kıza para vereceklerini söyleyen insanlıktan nasibini almamış bir grup, karşılığında acı biberleri yemesini istedi.

Küçük kız para alacağını düşünerek acı içinde biberleri yedi. Kızın acısı gözlerinden akan yaştan belli oluyordu.







Dilenen bir kıza acı biber yemesi karşılığında para vereceğini söyleyen vicdansızların videosu vicdanları kanattı.

Küçük kız bu teklifi aç karnını doyurmak için kabul ediyor, ama biberi yedikçe yanaklarından damla damla yaşlar süzülüyor.



Turist oldukları söylenen şahıslar seviyesizce gülüp eğlenirken çocuğun acısını hiç düşünmüyorlar.