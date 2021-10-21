Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın süre geride kaldı. Sağlık Bakanlığı güncel verileri her akşam milyonlarla paylaşıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

21 Ekim koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronaviürüsten vefat etti?

Sağlık Bakanlığı 21 Ekim’e ilişkin verileri paylaştı. Son 24 saatte 362 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 160 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,04, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,71 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 114 milyon 807 bin 774'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin 264 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vakalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca’nın paylaşımları şöyle:

DURUM DEĞERLENDİRMESİ, 1

Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.

2. Gençler çok daha az oranda hasta olsalar da büyüklerine karşı sorumlulukları var. Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle, hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar.

3. 65 yaş üstü, salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı, eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır.

4. Toplum bağışıklığı elde edilene kadar maalesef yayılım devam edecek. Şu an, aşılanma oranının seviyesi aşı olmayanlar için güvence değildir. “Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur” düşüncesi yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri koruyor.

5. İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır.

Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız.