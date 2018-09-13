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21 doktora ‘Alattin Çakıcı’ gözaltısı!

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görev yapan aralarında eski başhekim T.A.’nın da olduğu 21 doktor, evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltıların Alattin Çakıcı'ya sahte sağlık raporu verilmesiyle ilgili olabileceği iddia edildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:40
21 doktora ‘Alattin Çakıcı’ gözaltısı!

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yüksek İhtisas Hastanesi'nde evrakta sahtecilik iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Evrakta sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, evrakta sahtecilik yaptıkları ileri sürülen ve aralarında eski başhekim T.A.'nın da bulunduğu 21 doktoru gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltıların Alattin Çakıcı'ya sahte sağlık raporu verilmesiyle ilgili olabileceği öne sürüldü.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 14:40
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