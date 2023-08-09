21 bin 500 TL'lik yüzüğü çaldı bahanesi şaşırttı

Samsun'da bir genç canı sıkılınca gittiği alışveriş merkezindeki kuyumcudan çaldığı 21 bin 500 lira değerindeki altın yüzüğü, başka bir kuyumcuya 700 liraya sattı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde (AVM) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde ikamet eden V.K. (25), canı sıkılınca gezmek için Piazza AVM'ye gitti. Burada gezerken kuyumcu dükkanına gidip yüzük bakan V.K., kuyumcu çalışanına fark ettirmeden piyasa değeri 21 bin 500 lira olan 1 adet altın yüzüğü çalıp başka bir kuyumcuya 700 liraya sattı.

Kuyumcudaki altın yüzüğün kayıp olduğu ortaya çıkınca güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan incelemede V.K.'nin yüzüğü çaldığı tespit edildi. Irmak Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından Tekkeköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan V.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Suçunu itiraf eden V.K., "Canım sıkılmıştı. Hava almak için alışveriş merkezine gittim. Maddi durumum iyi değildi. Kuyumcudan altın yüzüğü çalıp 700 liraya sattım" dedi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan V.K., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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