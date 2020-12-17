  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Mehmet Ali Bulut'tan olay sözler
Gündem

21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Mehmet Ali Bulut'tan olay sözler

Yazar Mehmet Ali Bulut, 21 Aralık'ta dünya genelinde elektriklerin kesileceğine ilişkin çıkan iddiaları değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:55:00 -

Yazar Mehmet Ali Bulut, son dönemde gündeme gelen '21 Aralık'ta elektrikler kesilecek. Dünyaya reset atılacak' yönündeki iddialara ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Her Açıdan programına katılan yazar Mehmet Ali Bulut, gelecekte dünyadaki misyonun değişeceğini öne sürdü.

Bulut yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte insana yüklenen misyon değişecek. Bilimi Allah ile buluşturan insanlar gelecek. İnsanlığı boyunduruğu altına almaya çalışan İblis sistemine karşı gelinecek. İnsanları bilim ile azıttılar. Bu sisteme aynı şekilde yani Müslümanlar ile cevap verilecek. Yeryüzünde uyduları kestiğiniz zaman her şey biter. İnsanlar zıvanadan çıkacak. Bu nedenle gökten bir müdahale söz konusu. Rahman Suresinde bu saldırı yazıyor. Gökten bir saldırı gelecek. İster uzay, ister melek, ister cin de. Bu olacak. Mutlaka yaşanacak. Güneş batıdan batmadan önce olacak. Yapay zekanın kendisi dabbedir. Dabbeye kimse böyle bakmıyor. Yapay üretilmiş bir virüs de dabbedir. Bir tek güneş kaldı. Bunlar kıyametin cezalandırılması olarak yorumlanır. 2022'deki güneş tutulması birçok depreme neden olacak. Bu depremler artık sonu gelen depremler değil. Yeryüzünde artık yaşamanın bir keyfi kalmadı. İnsanlar için tatsız olacak. İnsanların aklı bu yaşanacaklara rağmen başına gelmeyecek. 2080'deki dizilişte ise bir tane inanan kalmayacak. Bu deccalın ikinci dönüşü olacak. Deccal öldürüldüğünde ise insanların Allah'a dönüşü gerçekleşecek. Mesela Kanada'nın üst tarafında manyetik alan görülüyor. Bu iklimsel bir şey olarak görülse de bu kıyamet alametidir. Ahir zaman devam ediyor. Kıyamete çok az zaman kaldı. 2021 ile 2022 korkulacak bir yıl ama bu 2020'nin getirmiş olduğu sıkıntılardır. Türkiye ve dünyadaki esnaf biçimi imha oldu. Küçük esnaf bitti. Ücretler maaş sistemi sona erdi. Tepedeki adamlar insanlara kredi takdim edecek. İtaate göre kredilendireceksiniz. Paraya ihtiyacın olmayacak. Herkes sistemin içerisinde, bu İblis sistemidir. Sanala dönüyoruz. Ekonomi ve sağlık sorunları ortaya çıkacak. Uzun türlü evde kaldığımız için bir takım sıkıntılar meydana gelecek" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. İbrahim Benter: Koronanın tedavisi bulunmuştur
Sağlık

Prof. Dr. İbrahim Benter: Koronanın tedavisi bulunmuştur

Koronavirüs ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter, ilacın etkinliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Benter, "Bu ilaç has..
Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği
Dünya

Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği

Japonya'nın Kochi eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi salgını doğrulandı. Böylece ülkede salgından etkilenen eyaletlerin sayıs..
Meteoroloji'den yoğun kar yağısı uyarısı
Aktüel

Meteoroloji'den yoğun kar yağısı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay