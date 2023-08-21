21 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖۚ وَاِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve âhiret için yararlı işler yaparsa çabası asla inkâr edilmez, biz onu yazmaktayız."



(Enbiyâ Suresi - 94) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



İnanıp güzel ve yararlı işler yapanların çabalarının boşa çık­mayacağı, bunların kendi hesaplarına kaydedildiği veciz bir üslûpla özetlendikten sonra kötülükleri yüzünden helâk edilenlerin ise artık geri dönmelerinin imkânsız olduğu, onlar için yanlışlarını telâfi etme fırsatının artık ellerinden gittiği bildirilerek, Kur’an’a muhatap olan herkese karşı, son derece önemli bir uyarıda bulunulmaktadır.









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



Ebu Bekre Nüfey bin Haris anlatıyor:



"Resûlüllah (s.a.v.) üç kere tekrarlayarak:

- Dikkat edin, en büyük günahları size bildireyim mi, buyurdu.

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Biz de:



- Evet ya Resûlallah, dedik.



Resûlüllah:

- Allah'a ortak koşmak ve anne-babaya karşı gelmektir, dedi.

"Bu sırada bir yere yaslanıyordu. Birden oturdu ve sözlerine şöyle devam etti:"

- Dikkat edin (bana kulak verin) diğerleri de yalan söylemek ve yalan yere şahitlik yapmaktır.

"Aynı kelimeleri durmadan tekrarlıyordu. O kadar tekrarladı ki, biz 'Keşke sussa.' diye (içimizden) söylendik."



Kaynak: Buhari, Edeb 78; Müslim, İman 1



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