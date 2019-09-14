0553 313 94 23

20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

Bursa’da yed-i emin deposunda 20’den fazla aracın yanarak zarar gördüğü yangının, otoparkın yanındaki boş alana atılan süngerler yüzünden çıktığı belirlendi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:34
20’den fazla aracın küle döndüğü yangın böyle başladı

Bursa’da yed-i emin deposunda 20’den fazla aracın yanarak zarar gördüğü yangının, otoparkın yanındaki boş alana atılan süngerler yüzünden çıktığı belirlendi. Polis ekipleri süngerleri atarak ateşe veren şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.


Osmangazi’ye bağlı Veysel Karani Mahallesi Vefa Sokak’ta meydana gelen yangında park halindeki 20’den fazla minibüs, otomobil ve kamyonet küle döndü. Otomobillerin adeta bomba gibi patladığı yangın, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevkedilmesinin ardından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebini araştıran polis ekipleri yeni görüntülere ulaştı. Görüntülerde, otoparkın yan kısmında bulunan boş alana atılan süngerlerin yanması sonucu alevlerin kısa sürede büyüyerek otoparkın içerisine sıçramadığı görüldü.


Yangının kontrol altına alınmasının ardından polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için harekete geçti. Otopark sahibi Sinan Çelik’in ifadesini olay yerinde aldı. Polislere yangının çıktığı anı anlatan Çelik, "Yan taraftaki boş yere sünger atıyorlar, onların hurdalarını çıkarmak isteyen hurdacılar süngerleri ateşe veriyor. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek araçlara ulaştı. Daha duman havaya yükselmeden kısa sürede araçları kapladı. Araçlar hurdaydı, ama faal olarak çalışanlar da vardı. Bazı araçlar tamamen yanarken, bazılarının sadece arka tarafları yandı" dedi.


Güvenlik kameralarını incelemeye devam eden polis, süngerleri ateşe veren kimliği meçhul kişi veya kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Şerifoğulları;"Kanal Boyu Projemizde artık sona geliyoruz"
    1. Başkan Şerifoğulları;"Kanal Boyu..
    2. Denizde doluya tutuldular nereye..
    3. Diyarbakır’da annelere eski bakandan..
    4. ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin..
    5. Ünlü Şef Akkor’dan Gaziantep mutfağına..
    6. Hong Kong’ta Pekin yanlıları da sokağa..
    7. Gazişehir Gaziantep'in adı değişiyor
    8. Bitlis’te ‘Teröre Lanet’ yürüyüşü
    9. Uzman Psikolog Fatma Betül Sarıkaya:..
    10. Cinsel istismarcı jandarma denetiminde..
    11. Dünyanın en güçlüleri Ankara'da
    12. PAÜ“II.Uluslararası Eğitimde ve..
    13. Özbekistan'ın Türk Keneşi'ne üyelik..
    14. 20’den fazla aracın küle döndüğü..
    15. Hamburger nasıl yapılır? İşte, ev..
    16. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    17. Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı..
    18. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    19. Liverpool, 3 puanı 3 golle aldı
    20. İran'da hapse mahkum edilen..
    21. Başkan Yılmaz, veteran sporcularla..
    22. Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden Vali..
    23. Somaliland Berbera Havalimanı’nı..
    24. Trump duyurdu: Usame bin Ladin'in oğlu..
    25. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    26. Başkan Aktaş’a öğrencilerden sürpriz..
    27. Teröristbaşı Netanyahu son kozlarını..
    28. Kayseri’de kaza: 2 yaralı
    29. Çankırı'nın ardından Çanakkale'de..
    30. Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'na doğru
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK Parti'den bu saat itibari ile istifa ediyorum'
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...