2050 Türkiye haritası Rusları çıldırttı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan ve "Gölge CIA" olarak bilinen Stratfor, 2008 yılında "2050'de Türkiye'nin etki alanları" adlı bir harita yayınlamıştı.

Bu harita geçtiğimiz günlerde yabancı gazeteciler tarafından tekrar paylaşılarak, Türkiye'nin 2021 yılında haritada gösterilen çoğu bölgede etkili bir strateji izlediği belirtilmişti.

Ruslar rahatsız oldu

Stratfor'un haritası Türkiye'deki medya organları tarafından manşetlere çıkartıldı.

Haritada Türkiye'nin etki alanları içinde Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kırım, Türkmenistan ve Kazakistan'ın bulunduğu Hazar havzası da yer alıyor. Rusya'nın güçlü olduğu bu bölgelerin kırmızı alan içinde gösterilmesi Rus basınını rahatsız etti ve bu duruma dikkat çekilmek istendi.

Ancak RIA Novosti, "TGRT Haber"de yayınlanan haberi, devlet televizyonu "TRT"de verilmiş gibi gösterdi. Rus haber ajansı bu hatasını saatler sonra düzeltildi ama sosyal medyada gündem olmaktan kaçamadı.

Türkiye'ye tehdit

RIA Novosti'ye konuşan Meclis Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrei Krasov, "Ankara'nın Osmanlı topraklarını yeniden tesis etmek ve Rus topraklarını zorla ilhak etmek isteyeceğini düşünmüyorum. Kırım artık çoktan Rusya'ya katıldı, Kuzey Kafkasya'ya gelince ise başkalarının topraklarına göz dikmemeliler. Türk yetkilileri Rusya tarihini daha yakından incelemeliler. Rusya'nın ruhunu, gücünü ve bizim silahlarımızı kendileri üzerinde test etmek istiyorlarsa denemelerine izin verin" dedi.

Milletvekili Pavel Shperov ise, "Türkiye, Kırım ile ilgili iddialarını asla gizlemiyor ve Türkiye'nin siyasi çevreleri yarımadanın ilhakı konusunu her zaman tartışıyor. Türkiye gerçekten de üç yüzyıl önce sahip olduğu bölgelere geri dönmek, hatta bazı toprakları ele geçirmek istediği açık, ancak ciddi şekilde bir adım atacaklarını değerlendirmiyorum. Her şeye hazırlıklı olmalıyız, Türk siyasetçilerinin açıklamalarını yakından takip ediyoruz, Türk devlet kanalının yayınladığı haritaya Rusya Dışişleri tepki vermeli" ifadelerini kullandı.

Alexander Sherin de Rusya'yı bu tür gelişmeleri daha ciddiye almaya çağırdı ve "Dağlık Karabağ'daki başarılı operasyonun ardından, Türkiye kesinlikle kendi gücüne inandı. Bu nedenle Ankara resmi olarak nereye gideceğini gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber7