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Spor 2028’e kadar anlaştı! Lewandowski MLS’e imza attı
Spor

2028’e kadar anlaştı! Lewandowski MLS’e imza attı

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2028’e kadar anlaştı! Lewandowski MLS’e imza attı

MLS ekiplerinden Chicago Fire, son olarak Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız Robert Lewandowski’yi kadrosuna kattı.

Robert Lewandowski’nin yeni adresi Chicago Fire oldu. Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire, Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattı.

 

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen 37 yaşındaki santrfor ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Robert Lewandowski, kariyerinde kulüpler ve milli takımlar düzeyinde 700'den fazla gole imza attı.

 

Polonyalı oyuncu, kariyerinin en parlak dönemlerini geçirdiği Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona'da birçok şampiyonluk ile bireysel ödül elde etti.

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