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Kültür - Sanat 2026 Nobel sahibi duyuruldu! Edebiyat ödülü Anne Carson’ın oldu
Kültür - Sanat

2026 Nobel sahibi duyuruldu! Edebiyat ödülü Anne Carson’ın oldu

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2026 Nobel sahibi duyuruldu! Edebiyat ödülü Anne Carson’ın oldu

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden Nobel Edebiyat Ödülü’nün 2026’daki sahibi açıklandı. Kanadalı şair, deneme yazarı, çevirmen ve klasik edebiyat profesörü Anne Carson, Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.

Merakla beklenen 2026 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi belli oldu. Ödülü Kanadalı şair, deneme yazarı, çevirmen ve klasik edebiyat profesörü Anne Carson kazandı.

NOBEL ÖDÜLLERİ 5 DALDA VERİLİYOR

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra, 29 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

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