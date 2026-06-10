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Otomotiv 2026 FIFA Dünya Kupası sürprizi! Hyundai vay be dedirtti! 1500 araç ve robotlar sahada olacak!
Otomotiv

2026 FIFA Dünya Kupası sürprizi! Hyundai vay be dedirtti! 1500 araç ve robotlar sahada olacak!

Yeniakit Publisher
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2026 FIFA Dünya Kupası sürprizi! Hyundai vay be dedirtti! 1500 araç ve robotlar sahada olacak!

Hyundai, 27 yıllık FIFA ortaklığını 2026 Dünya Kupası’nda yeni bir seviyeye taşıyarak, 16 ev sahibi şehirde görev yapacak geniş araç filosu ve Boston Dynamics Spot® robotlarıyla turnuva operasyonlarında mobilite ve güvenlik desteğini aynı anda sunacak.

Hyundai Motor Company, 27 yıllık FIFA ortaklığına dayanarak 2026 FIFA Dünya Kupası™ için bugüne kadarki en büyük mobilite filosunu ve robotik çözüm uygulamasını hayata geçiriyor.

FIFA’nın ana sponsorlarından olan Hyundai, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuva kapsamında 994 binek araç ve 506 otobüsten oluşan geniş bir filo sağlayacak. 16 ev sahibi şehirde görev yapacak bu araçlar, milli takımların, organizasyon ekiplerinin ve medya çalışanlarının ulaşımını destekleyerek turnuva boyunca kesintisiz lojistik akışı sağlayacak. Filonun büyük bölümünü SUV ve hibrit modeller oluşturacak.

 

 

Şirket, bu kapsamlı mobilite desteğinin yanı sıra robotik teknolojilerde de ilk kez önemli bir adım atıyor. FIFA Dünya Kupası 2026™, Hyundai’nin robotik stratejisi açısından dönüştürücü bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Bu doğrultuda, dört adet özelleştirilmiş Boston Dynamics Spot® robotu turnuva alanlarında görevlendirilecek. Hyundai’nin FIFA’nın Resmi Robotik Ortağı olarak genişleyen rolünü temsil eden bu robotlar, etkinlik alanlarında otonom devriye, gerçek zamanlı saha izleme ve endüstriyel denetim görevlerini üstlenecek.

 

Söz konusu uygulamalar, Hyundai’nin robotik teknolojileri gerçek yaşam senaryolarında kullanma vizyonunu ortaya koyarken, yoğun kalabalık ortamlarda operasyonel verimlilik ve güvenliğin artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

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