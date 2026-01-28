2026 askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 yılı askerlik sürecine ilişkin gelişmeler, asker adayları tarafından yakından takip ediliyor. Yedek subay, yedek astsubay ve er olarak silah altına alınacak yükümlüler için celp ve sevk takvimi netleşirken, “Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusu da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

2026 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Şubat 2026 celp dönemi kapsamında askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, yükümlülere e-Devlet üzerinden duyurulacak. Bu ekran üzerinden asker adayları, hangi birlikte görev yapacaklarını ve hangi statüde (yedek subay, yedek astsubay veya er) askere sevk edileceklerini öğrenebilecek.

Sınıflandırması yapılan yükümlüler, yeniden bir sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak önceki sınıflandırma dönemlerinde yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrıldığı halde, tabi oldukları celp döneminde mazeretsiz şekilde bakaya kalanlar, ilgili mevzuat gereği er statüsünde askere sevk edilecek.

2026 Şubat celbi sevk tarihleri

Şubat 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yükümlülerin sevk tarihleri de açıklandı. Buna göre yedek subay ve yedek astsubay adayları ile birinci grup erler 5 Şubat 2026 tarihinde birliklerine sevk edilecek. İkinci grup erler için sevk tarihi 5 Mart 2026, üçüncü grup erler için ise 2 Nisan 2026 olarak belirlendi.

2026 askerlik celp ve sevk takvimi açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılına ilişkin yedek subay, yedek astsubay ve er statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin celp ve sevk planlaması tamamlandı. Şubat 2026 dönemi için sınıflandırma işlemleri sonuçlandırılırken, diğer dönemler için de başvuru tarihleri duyuruldu.

Mayıs 2026 döneminde askere gitmek isteyen yükümlülerin 28 Şubat 2026 tarihine kadar, Ağustos 2026 dönemi için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar, Kasım 2026 dönemi için ise 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini tamamlamaları gerekiyor.