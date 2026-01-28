  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kandil’den kurs alsa bu dili kullanamaz! CHP’li belediyeler teröristlere yardım götürmek istiyor Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor? Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye savunma çıkarması! Hava Savunma Komutanı ASELSAN’da “Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı! Trump’tan Irak’a seçim müdahalesi! Yardımı kesmekle tehdit etti CHP’li Manavgat Belediyesi’nde rüşvet davası: Baklava kutusu yetmedi! İşin yüzde 30’unu istediler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü Mersin ve Adana’dan peş peşe feci haberler! 25 yaralı var İsrailli analistler: Türkiye ve katarla yüzleşmek zorundayız
Aktüel 2026 askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Aktüel

2026 askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2026 askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu mu? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 yılında askere gidecek binlerce yükümlü gözünü Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalara çevirdi. Peki askerlik yerleri ne zaman belli olur?

2026 yılı askerlik sürecine ilişkin gelişmeler, asker adayları tarafından yakından takip ediliyor. Yedek subay, yedek astsubay ve er olarak silah altına alınacak yükümlüler için celp ve sevk takvimi netleşirken, “Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusu da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

 

2026 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Şubat 2026 celp dönemi kapsamında askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, yükümlülere e-Devlet üzerinden duyurulacak. Bu ekran üzerinden asker adayları, hangi birlikte görev yapacaklarını ve hangi statüde (yedek subay, yedek astsubay veya er) askere sevk edileceklerini öğrenebilecek.

 

Sınıflandırması yapılan yükümlüler, yeniden bir sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak önceki sınıflandırma dönemlerinde yedek subay veya yedek astsubay adaylığına ayrıldığı halde, tabi oldukları celp döneminde mazeretsiz şekilde bakaya kalanlar, ilgili mevzuat gereği er statüsünde askere sevk edilecek.

 

2026 Şubat celbi sevk tarihleri

Şubat 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yükümlülerin sevk tarihleri de açıklandı. Buna göre yedek subay ve yedek astsubay adayları ile birinci grup erler 5 Şubat 2026 tarihinde birliklerine sevk edilecek. İkinci grup erler için sevk tarihi 5 Mart 2026, üçüncü grup erler için ise 2 Nisan 2026 olarak belirlendi.

 

2026 askerlik celp ve sevk takvimi açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılına ilişkin yedek subay, yedek astsubay ve er statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin celp ve sevk planlaması tamamlandı. Şubat 2026 dönemi için sınıflandırma işlemleri sonuçlandırılırken, diğer dönemler için de başvuru tarihleri duyuruldu.

 

Mayıs 2026 döneminde askere gitmek isteyen yükümlülerin 28 Şubat 2026 tarihine kadar, Ağustos 2026 dönemi için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar, Kasım 2026 dönemi için ise 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerini tamamlamaları gerekiyor.

 

2026 Ocak bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ve detayları
2026 Ocak bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ve detayları

Gündem

2026 Ocak bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ve detayları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum
Gündem

‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum

Almanya’da sağlık sistemi alarm verdi. Gurbetçilerin acil servislerde saatlerce koridorlarda bekletildiği görüntüler gündem olurken, randevu..
İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Dünya

İtalya'dan İsrail'e sert muhtıra! Roma Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Batı Şeria'da görev yapan iki İtalyan jandarmasının, yasa dışı İsrailli yerleşimci olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından silah zoruy..
NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı
Gündem

NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı

Eski Galatasaray yöneticisi, bahis ve şike tutuklusu Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in Levent’teki binasına silahlı saldırı gerçekleştiril..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23