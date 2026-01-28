İran'da dolar tarihin en yüksek seviyesinde!
İran'da dolar, serbest piyasada 153 bin tümen seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gördü.
İran'da serbest döviz piyasasını takip eden "pashizi.com"a göre, serbest piyasada doların satış fiyatı 153 bin tümene (bir milyon 530 bin riyal) çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.
Bu gelişmeyle birlikte ulusal para birimi, serbest piyasada en düşük seviyeye geriledi.
Son dönemde İran ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımları altında bulunan ülkede yıllık enflasyonun yüzde 44,6 seviyesine yükselmesiyle aynı döneme denk geldi.
Resmi verilere göre gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 89,9 artarken, Aralık 2025-Ocak 2026 döneminde aylık enflasyon yüzde 7,9 olarak kaydedildi.
