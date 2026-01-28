  • İSTANBUL
Türk futbolunda sarsıcı iddialar: Çok sayıda başkana operasyon yapılacak!
Gündem

Türk futbolunda sarsıcı iddialar: Çok sayıda başkana operasyon yapılacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türk futbolunda sarsıcı iddialar: Çok sayıda başkana operasyon yapılacak!

Gazeteci Sinan Burhan çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burhan yaptığı açıklamada, ''Süper Lig’de 2 kulüp başkanı, 1. ve 2. Lig’de çok sayıda başkanın şike ve yasa dışı bahisle ilişkilendirildiği öne sürülüyor.'' dedi.

Gazeteci Sinan Burhan çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Burhan yaptığı açıklamada, ''Süper Lig'de 2 kulüp başkanı, 1. ve 2. Lig'de çok sayıda başkanın şike ve yasa dışı bahisle ilişkilendirildiği öne sürülüyor.'' dedi.

Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından Türk futbolunda gündemi değiştirecek bir açıklama yaptı. Burhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Çok sayıda başkanın şike ve yasa dışı bahisle ilişkilendirildiği öne sürülüyor.'' dedi.

 

''ÇOK SAYIDA BAŞKANIN ŞİKE VE YASA DIŞI BAHİSLE İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR''

İşte Sinan Burhan'ın o açıklaması:

2 Yeni Başkan’da yargı takibinde ….Türk futbolunda sarsıcı iddialar…. Süper Lig’de 2 kulüp başkanı, 1. ve 2. Lig’de çok sayıda başkanın şike ve yasa dışı bahisle ilişkilendirildiği öne sürülüyor. İddialara göre bazı başkanlar kendi takımlarıyla ilgili bahis oynadı. Yargı dosyayı inceliyor.

