Türk futbolunda sarsıcı iddialar: Çok sayıda başkana operasyon yapılacak!

İşte Sinan Burhan'ın o açıklaması:

2 Yeni Başkan’da yargı takibinde ….Türk futbolunda sarsıcı iddialar…. Süper Lig’de 2 kulüp başkanı, 1. ve 2. Lig’de çok sayıda başkanın şike ve yasa dışı bahisle ilişkilendirildiği öne sürülüyor. İddialara göre bazı başkanlar kendi takımlarıyla ilgili bahis oynadı. Yargı dosyayı inceliyor.