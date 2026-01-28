  • İSTANBUL
Gündem Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye savunma çıkarması! Hava Savunma Komutanı ASELSAN’da
Gündem

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye savunma çıkarması! Hava Savunma Komutanı ASELSAN’da

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında savunma sanayi işbirliği hızla derinleşiyor. Resmî ziyarette bulunan Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Mesfer Alfasily, ASELSAN tesislerinde önemli temaslarda bulundu.

Son yıllarda başta Gazze olmak üzere Ortadoğu’da ve çevre bölgelerde artan istikrarsızlık ve emperyalist saldırılar, bölgedeki İslam ülkelerini daha yakın işbirliğine yönlendiriyor.

Türkiye ile son dönemde yakın ilişkiler geliştiren Suudi Arabistan, ülkemiz ile askeri ve savunma sanayi alanında işbirliğine yönelik attığı adımlarla dikkat çekiyor.

SUUDİ KOMUTAN VE HEYETİ ASELSAN’DA

Ülkemize resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Mesfer Alfasily, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki dünya markası ASELSAN’a giderek kritik temaslarda bulundu. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Mesfer Alfasily ve beraberindeki heyeti ASELSAN’da ağırladık. Mevcut projelerimiz ve potansiyel iş birliği alanlarımıza yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirdik” bilgisini aktardı.

