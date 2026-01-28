ABD, İran ile müzakerelerde esneklik gösteriyor iddiası

İsrail basını, İran'ın nükleer program ve diğer meselelerde diplomatik bir çözüm bulmak amacıyla ABD ile yürüttüğü dolaylı müzakerelerde "esneklik" gösterdiğini iddia etti.

Hükümete yakın Israel Hayom gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran ve ABD, nükleer program ve diğer konularda arabulucu ülkeler aracılığıyla "sessiz temas" yürütüyor.

Haberde, müzakerelerin "İran tarafında Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD tarafında Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran konusunda uzman bir ekip tarafından yürütüldüğü" öne sürüldü.

İran'ın nükleer konusunda "görülmemiş düzeyde esneklik gösterdiği" belirtilen haberde, kaynakların bu durumu "Tahran üzerinde yoğun baskı uygulandığının göstergesi" şeklinde yorumladığı aktarıldı.

Habere göre, ABD nükleer programın yanı sıra "İran'ın balistik füze programının kısıtlanması ve ülkedeki protestolara yönelik müdahale" konularında müzakere talep etti.

İran'ın ise ABD'nin talebini kabul etmediği belirtilen haberde, İran'ın balistik füzelerin "İsrail'in saldırılarına karşılık olarak kullanıldığı" ve gösterilere yapılan müdahalelerin "iç mesele" olduğu şeklinde ABD'ye karşılık verdiği ifade edildi.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Tahran'dan "idamların gerçekleştirilmeyeceğine" dair söz alarak İran'a yönelik saldırı kararını ertelediği iddia edilerek, istihbarat kaynaklarına göre İran'ın sözünü tutmayarak idamlar yaptığı öne sürüldü.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran’da gösteriler azalmış olsa da ABD’nin merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.