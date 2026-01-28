  • İSTANBUL
Tır şoförlüğü yapıyordu: Bulgaristan'da hayatını kaybetti!

Tır şoförlüğü yapıyordu: Bulgaristan'da hayatını kaybetti!

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, bir anlık dalgınlığına gelip önünde bulunan Moldova plakalı araca çarpan tır şoförü Yılmaz Paranlık (66) hayatını kaybetti.

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda meydana gelen trafik kazasında tır şoförü Yılmaz Paranlık'ın (66) kullandığı tır, bir anlık dalgınlıkla Moldova plakalı bir tıra arkadan çarptı.

Kazada ağır şekilde yaralanan Paranlık, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden tır şoförü Yılmaz Paranlık'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

