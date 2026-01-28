  • İSTANBUL
Dünya devi firmadan şok karar! 30 bin kişiyi işten çıkarıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli nakliye şirketi United Parcel Service, Amazon teslimatlarındaki hacim azaltımı nedeniyle bu yıl 30 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirket, toplam operasyonel çalışma saatini de 25 milyon saat azaltmayı öngörüyor.

ABD merkezli nakliye şirketi United Parcel Service (UPS), bu yıl çalışan sayısını 30 bin kişi azaltmayı planladığını duyurdu.

UPS Mali İşler Direktörü (CFO) Brian Dykes, şirketin geçen yılın son çeyreğine dair bilançosunu yayımlaması sonrasında gerçekleştirilen yatırımcı konferansında konuştu.

ÇALIŞMA SAATİ DÜŞÜRÜLECEK

Amazon teslimatlarında hacim azaltım süreciyle bağlantılı olarak toplam operasyonel çalışma saatini yaklaşık 25 milyon saat düşürmeyi planladıklarını söyleyen Dykes, 30 bin pozisyonu ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

 

GÖNÜLLÜ AYRILIK TEKLİFİ

Dykes, bu yılki iş gücü azaltımının çalışan ayrılmaları ve tam zamanlı sürücüler için sunulacak bir diğer gönüllü ayrılık teklifi yoluyla gerçekleştirileceğini söyledi.

24 BİNA KAPATILACAK

Şirketin bilanço açıklamasında ayrıca 2026'nın ilk yarısında kapatılacak 24 binanın belirlendiği, yılın ikinci yarısı için de ek bina kapanışlarının değerlendirildiği kaydedildi.

UPS, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunda da yaklaşık 34 bini operasyonel iş gücünde olmak üzere geçen yıl toplam 48 bin kişiyi işten çıkardığını duyurmuştu.

