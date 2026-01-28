  • İSTANBUL
Yaşam
13
Yeniakit Publisher
1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi
IHA Giriş Tarihi:

1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde besicilerin zorlu kış mesaisi devam ediyor.

#1
Foto - 1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kısıklı köyünde kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi aşarken, geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, güne dondurucu ayazda kar temizliğiyle başlıyor.

#2
Foto - 1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi

Gece saatlerinde etkisini artıran aşırı soğuk nedeniyle buz tutan ahır yollarını küreklerle açan köylüler, günün büyük bölümünü hayvanlarını beslemek için harcıyor.

#3
Foto - 1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi

Yaz aylarında biçilerek sarp yamaçlarda istiflenen ot bağları, karın gelişiyle birlikte araç ulaşımının olmadığı bölgelerden insan gücüyle indiriliyor.

#4
Foto - 1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi

Metrelerce karın altından kazılarak çıkarılan otlar, brandaların üzerine yerleştiriliyor.

#5
Foto - 1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi

Karın kaygan zemininden faydalanan besiciler, ot yüklü brandaları dik yamaçlardan aşağı kaydırarak yerleşim yerlerine ulaştırıyor.

#6
Foto - 1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi

Bölgedeki kış mücadelesinin sembolü haline gelen bu yöntemle hayvanların kışlık yem ihtiyacı karşılanıyor.

#7
Foto - 1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi

Dondurucu soğuğa rağmen üretimden vazgeçmeyen köy sakinlerinden Seyithan Avcı, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle dile getirdi:

#8
Foto - 1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi

"Burada sadece karla değil, dondurucu ayazla da mücadele ediyoruz.

#9
Foto - 1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi

Gece eksi 25 dereceleri görüyoruz; bazen nefesimiz bile buz tutuyor.

#10
Foto - 1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi

Dağlarda istiflediğimiz otları brandaların üzerine yükleyip karda kaydırarak bin bir güçlükle indiriyoruz.

#11
Foto - 1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi

Ellerimiz uyuşsa da bu bizim baba mesleğimiz, hayvanlarımız için bu zorluğa katlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

#12
Foto - 1,5 metre kar altında besicilik mücadelesi

Doğanın tüm zorluklarına rağmen geleneksel yöntemlerle hayvancılığı sürdüren Kısıklı köyü sakinleri, beyaz örtü altındaki bu zorlu mesailerine bahar aylarına kadar devam edecek.

