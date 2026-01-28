  • İSTANBUL
Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması
Dünya

Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, doların değer kaybettiği yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Doların “harika durumda” olduğunu söyleyen Trump, para birimini bilinçli şekilde yönlendirmeye gerek olmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD dolarının çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, doların "harika" durumda olduğunu ifade etti.

Trump, Iowa'da basın mensuplarına, ABD dolarının değerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dolardaki değer kaybına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, doların fazla değer kaybettiğini düşünmediğini söyledi.

Trump, "Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Hayır, dolar harika gidiyor." dedi.

Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini dile getiren Trump, bunun adil olmadığını, onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabetin zorlaştığını ifade etti.

Trump, doların kendi seviyesini bulmaya çalıştığını belirterek, bunun adil olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, "(Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim." diye konuştu.

Trump'ın açıklamaları sonrası ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 95,6'ya kadar inerek 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi de 1,20 seviyesine kadar çıkarak 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

