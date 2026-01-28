  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA III göreve hazırlanıyor: ⁠"Bizi izlemeye devam edin" 5 milyonluk arabayla 2 milyonluk vurgun! Bunun adı bal gibi rüşvet Sedef Kabaş hakkında karar verildi İlahi adalet ABD’ye 100 milyar dolarlık kar faturası SGK Uzmanı Murat Özdamar cevapladı! Muhtaçlık maaşı kimlere bağlanır? İnsan değilsiniz! İsrail'den yeni alçaklık Çin, İngiltere’ye fena sızmış Başbakanlık ofisi değil BBG evi Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Terörün, şiddetin ve silahın raf ömrü dolmuştur STM'nin sürü İHA'ları bir ilki gerçekleştirdi Gerçek mühimmatla sürü İHA saldırısı
Gündem “Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı!
Gündem

“Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz" diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı!

Ankara’da akmayan sular ve yoğun trafik yüzünden bir anda doksanlı yıllara ışınlanan başkentliler şimdi de yanan otobüslerle şoku yaşadılar.

Ankara, son dönemde trafik ve toplu taşıma sorunlarıyla gündemden düşmüyor.

CHP'li Mansur Yavaş tarafından yönetilen Başkent, adeta İstanbul'un sorunlarını yaşıyor.

Hemen hemen her gün ortaya yenisi çıkan sorunlara çözüm beklenirken, bir EGO otobüsü daha arıza yaparak yolda kaldı.

 

 

Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ankaralı vatandaş, otobüsün yolda kaldığı anları "Evet! EGO otobüsü bozulmuş" ifadeleriyle eleştirdi.

Bitmek bilmeyen otobüs sorunu, sürekli arızalan ve yolda kalan EGO'lar Ankaralıları isyan ettirirken Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sorunlara bir türlü çözüm bulamıyor.

Yaşanan kazalar, yolda kalmalar, trafik derken iş çığırından çıkmış durumda.

Dost ve kardeş ülkeden CHP'nin ayarını bozacak açıklama: Türkiye, bir süper güçtür
Dost ve kardeş ülkeden CHP'nin ayarını bozacak açıklama: Türkiye, bir süper güçtür

Dünya

Dost ve kardeş ülkeden CHP'nin ayarını bozacak açıklama: Türkiye, bir süper güçtür

CHP'li Antalya Belediyesi'nde Yolsuzluk Kanalizasyonu Patladı: Muhittin Böcek İçin 44 Yıl Hapis İstemi!
CHP'li Antalya Belediyesi'nde Yolsuzluk Kanalizasyonu Patladı: Muhittin Böcek İçin 44 Yıl Hapis İstemi!

Gündem

CHP'li Antalya Belediyesi'nde Yolsuzluk Kanalizasyonu Patladı: Muhittin Böcek İçin 44 Yıl Hapis İstemi!

CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı!
CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı!

Gündem

CHP'li İBB'nin kreşlerindeki çocuk tacizlerini inkar etmişti: Özgür Özel'in "35 kamera" savunması patladı!

CHP’li Manavgat Belediyesi’nde rüşvet davası: Baklava kutusu yetmedi! İşin yüzde 30’unu istediler
CHP’li Manavgat Belediyesi’nde rüşvet davası: Baklava kutusu yetmedi! İşin yüzde 30’unu istediler

Gündem

CHP’li Manavgat Belediyesi’nde rüşvet davası: Baklava kutusu yetmedi! İşin yüzde 30’unu istediler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23