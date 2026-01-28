“Türkiye’yi CHP’li belediyeler gibi yöneteceğiz” diyorlardı… İstanbul’dan sonra Ankara’da da otobüsler yanmaya başladı!
Ankara’da akmayan sular ve yoğun trafik yüzünden bir anda doksanlı yıllara ışınlanan başkentliler şimdi de yanan otobüslerle şoku yaşadılar.
Ankara, son dönemde trafik ve toplu taşıma sorunlarıyla gündemden düşmüyor.
CHP'li Mansur Yavaş tarafından yönetilen Başkent, adeta İstanbul'un sorunlarını yaşıyor.
Hemen hemen her gün ortaya yenisi çıkan sorunlara çözüm beklenirken, bir EGO otobüsü daha arıza yaparak yolda kaldı.
Çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ankaralı vatandaş, otobüsün yolda kaldığı anları "Evet! EGO otobüsü bozulmuş" ifadeleriyle eleştirdi.
Bitmek bilmeyen otobüs sorunu, sürekli arızalan ve yolda kalan EGO'lar Ankaralıları isyan ettirirken Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sorunlara bir türlü çözüm bulamıyor.
Yaşanan kazalar, yolda kalmalar, trafik derken iş çığırından çıkmış durumda.
