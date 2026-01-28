  • İSTANBUL
Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"
Dünya

Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’nın siyasi ve ekonomik bir çöküşün eşiğinde olduğunu savundu. Venezuela desteğinin kesilmesiyle adanın nefessiz kaldığını belirten Trump, Küba yönetiminin düşmesinin an meselesi olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya yönelik baskı politikasını sertleştiren yeni açıklamalarda bulundu.

Adadaki komünist rejimin "düşmeye çok yakın" olduğunu öne süren Trump, Küba’nın ayakta kalmasını sağlayan bölgesel dengelerin altüst olduğunu savundu.

Özellikle Venezuela’da yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Havana yönetiminin en büyük finans ve enerji kaynağını kaybettiğini hatırlatan Trump, "Küba Venezuela'yı koruyor, Venezuela da onlara petrol geliri sağlıyordu.

Ancak artık bu sistem bitti. Küba’nın ne yapacağını bilmiyorum ama bence çökecekler" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA DESTEĞİ KESİLDİ, SİSTEM KİLİTLENDİ

Küba’nın petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılayan Venezuela desteğinin sona ermesi, ada ekonomisini büyük bir çıkmaza sürükledi.

Trump, geçtiğimiz haftalardan bu yana sürdürdüğü tehditkar tutumunu yineleyerek, dış kaynakların kesilmesinin rejimin sonunu getireceğini savundu.

Küba'nın ekonomik olarak nefes alabileceği yolların tek tek kapandığını belirten ABD Başkanı, adanın siyasi olarak "çökeceği" öngörüsünü yineleyerek Washington’un bu süreci yakından izlediği mesajını verdi.

 

