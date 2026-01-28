  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Burhanettin Duran gündemi ele geçiren iftiralar hakkında konuştu! “Fay hatlarını harekete geçirmeye çalışıyorlar” Türkiye’de İran hazırlığı! Tampon bölge kurulacak DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı! ‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı Brad Cooper ile görüştü Kesik baş cinayetinde yeni görüntüler! An be an güvenlik kameralarına yansıdı Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA III göreve hazırlanıyor: ⁠"Bizi izlemeye devam edin" 5 milyonluk arabayla 2 milyonluk vurgun! Bunun adı bal gibi rüşvet Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Dünya Grönland'ı alacağım diyen Trump buzlara yenildi!
Dünya

Grönland'ı alacağım diyen Trump buzlara yenildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Grönland'ı alacağım diyen Trump buzlara yenildi!

ABD’nin New York kentinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası Hudson Nehri’nin bazı bölümleri dondu. Nehir üzerinde buz kütleleri oluştu.

ABD’nin New York kentinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası Hudson Nehri’nin bazı bölümleri dondu. Nehir üzerinde buz kütleleri oluştu.

ABD’nin New York kentinde etkisini gösteren dondurucu soğuklar ve kar fırtınası, günlük yaşamı felç etti.

"Tarihi” olarak nitelendirilen soğuklar nedeniyle Hudson Nehri’nin bazı bölümleri dondu.

Can kaybı 30'a yükselirken uçuşlar iptal edildi, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı.

 

HUDSON NEHRİ BUZ TUTTU!

Kar fırtınası ve “tarihi” olarak değerlendirilen soğuk hava sebebiyle, New York’ta bulunan Hudson Nehri’nin bazı bölümleri dondu.

Nehrin üzerinde buz kütleleri oluşurken tekne ve gemiler ilerlemekte zorluk yaşadı.

Trump’tan Irak’a seçim müdahalesi! Yardımı kesmekle tehdit etti
Trump’tan Irak’a seçim müdahalesi! Yardımı kesmekle tehdit etti

Dünya

Trump’tan Irak’a seçim müdahalesi! Yardımı kesmekle tehdit etti

Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor?
Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor?

Dünya

Trump gözünü Kanada'nın petrolüne dikti: Yeni bir devlet mi kuruluyor?

Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması
Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması

Dünya

Trump'tan dikkat çeken dolar açıklaması

Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"
Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"

Dünya

Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23