Grönland'ı alacağım diyen Trump buzlara yenildi!
ABD’nin New York kentinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası Hudson Nehri’nin bazı bölümleri dondu. Nehir üzerinde buz kütleleri oluştu.
ABD’nin New York kentinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası Hudson Nehri’nin bazı bölümleri dondu. Nehir üzerinde buz kütleleri oluştu.
ABD’nin New York kentinde etkisini gösteren dondurucu soğuklar ve kar fırtınası, günlük yaşamı felç etti.
"Tarihi” olarak nitelendirilen soğuklar nedeniyle Hudson Nehri’nin bazı bölümleri dondu.
Can kaybı 30'a yükselirken uçuşlar iptal edildi, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı.
HUDSON NEHRİ BUZ TUTTU!
Kar fırtınası ve “tarihi” olarak değerlendirilen soğuk hava sebebiyle, New York’ta bulunan Hudson Nehri’nin bazı bölümleri dondu.
Nehrin üzerinde buz kütleleri oluşurken tekne ve gemiler ilerlemekte zorluk yaşadı.