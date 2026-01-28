  • İSTANBUL
Gündem Kandil’den kurs alsa bu dili kullanamaz! CHP’li belediyeler teröristlere yardım götürmek istiyor
Gündem

Kandil’den kurs alsa bu dili kullanamaz! CHP’li belediyeler teröristlere yardım götürmek istiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kandil’den kurs alsa bu dili kullanamaz! CHP’li belediyeler teröristlere yardım götürmek istiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile parti genel merkezinde yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamayla gaf üstüne gaf yaparken, geniş kitlelerin tepkisini çekti.

Tam bir PKK ağzıyla Suriye hükümetini HTŞ terör örgütü olarak tanımlayan CHP Lideri Özgür Özel, “HTŞ’ye kravat giydirip rejimin başına getirmekle dünyanın dört bir tarafından ölmeyi göze almış, daha doğrusu bu uğurda ölüp de cennete gideceğini düşünen, hepimizi düşman bilen, demokrasiyi düşman bilen, sandıktan nefret eden, demokrasiyi Allah’a şirk koşmak olarak gören zihniyetteki kişilerin hareket alanı bulacağı bir rejim bir düzen düzen değildir” dedi.

YARDIMLAR İÇİN MÜRŞİTPINAR ÖNERİSİ

PYP/SDG yıllardır Suriye’de yaşayan milyonlarca Müslümana kan kusturup işkence ederken, köyleri, kasabaları, şehirleri yakarken hiçbir tepki göstermeyen CHP’nin Lideri Özel, Suriye ordusu ile ağır silahlar kullanarak çatışıp yenilerek Haseke ve Ayn El Arab’a sıkışan terör örgütü YPG/SDG’nin düştüğü durumu; “insani kriz” olarak nitelendirdi ve terör örgütüne yardım gönderilmesi için Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın açılmasını önerdi.

CHP’Lİ BELEDİYELER TERÖRİSTLERE YARDIM GÖNDERMEK İSTİYORMUŞ!

Özel, CHP'li belediyelerin de bölgedeki teröristlere yardım ulaştırmak istediğini belirterek, “Bir kuşatmayı geçmek zorunda kalmaksızın Mürşitpınar Sınır kapısının insani yardımlarla sınırlı olmak üzere açılması ve tüm yardımların buradan ulaştırılmasını önemli görüyoruz. Diyarbakır Kent Konseyi'nin, Sanayi Ticaret Odası'nın, akademik odaların oluşturduğu Kent Konseyi'nin girişimlerini dikkatle takip ediyoruz. Orayla da diyalog halindeyiz. Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerimiz yardım ulaştırmak istiyorlar. Bu konuyla ilgili bir koordinasyonun sağlanması noktasında hem Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyimizi hem de Türkiye Belediyeler Birliği'nin değerli başkanı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Vahap Seçer'i konuyla ilgili bugün içinde arayacağım. Bunların koordine edilmesi lazım” şeklinde konuştu. Özel’in DEM Parti Eş Genel Başkanlarının ziyaretinde kurduğu cümleler, bir ana muhalefet partisinin bölücü bir terör örgütüne adeta teslim olarak bölücü dil kullanması büyük tepki çekti.

